В Киеве обустроили 12 мест для купания на Крещение

На каждом из них будут дежурить спасатели и работать медпункты

В Киеве обустроили 12 мест для купания на Крещение
В Киеве обустроили 12 мест для купания на Крещение
Фото: Макс Требухов

Для празднования Крещения в Киеве обустроили 12 мест, на каждом из которых 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Плесо", передает Официальный портал Киева.

В частности, такие зоны подготовлены в Днепровском районе: пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке); пляж "Венеция" (остров Долобецкий); пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры); пляж "Тельбин" (пр. Павла Тычины); пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины); пляж "Центральный" (Труханов остров).

В Оболонском районе: пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная); место массового отдыха Наталья (залив Оболонь, ул. Приречная); Парк Наталка (ул. Оболонская Набережная); пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия); озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).

В Деснянском районе - зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Фото: pleso.org

Кроме того, специалисты спасательной службы подготовили правила, которые советуют придерживаться для безопасного купания.

Напомним, в прошлом году в столице были обустроены 14 мест для купания, где дежурили спасатели и водолазы.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке "Наталка". По словам мэра, это была "не принудительная акция".


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