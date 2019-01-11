В Харькове в результате обрушения крыши торгового павильона пострадали люди

Три человека доставлены в больницу.

В пятницу, 11 января, в Харькове из-за снегопада обрушилась крыша торгового павильона, в результате инцидента пострадали три человека.

Фото: ГосЧС

В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение. Состояние здоровья пострадавших и степень тяжести полученных повреждений устанавливают врачи, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, на Московском проспекте возле станции метро имени Масельского произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди.

Фото: ГосЧС
Фото: ГосЧС

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции сегодня, 11 января, около 19:45. Сейчас по адресу работает следственно-оперативная группа подразделения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Фото: ГосЧС

В ГосЧС сообщили, что по состоянию на 20:57 спасательные работы, к которым привлекалось 45 спасателей и 11 единиц техники, завершены.


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