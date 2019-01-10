В Киеве задержали группу наркодельцов с товаром на миллион гривен

Правонарушителям грозит до 10-ти лет лишения свободы.

В Киеве оперативники задержали 9 человек за хранение, изготовление и сбыт наркотических веществ на территории столицы.

Пресс-служба столичной полиции информирует, что следователи провели 10 обысков по местам жительства наркодельцов. Во время обысков правоохранители из квартир фигурантов изъяли по полкилограмма амфетамина, фенилнитропропена, а также каннабис и боевую гранату Ф-1.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников наркотическое вещество растительного происхождения, амфетамин, фенилнитропропен, принадлежности для изготовления психотропных средств. В частности, оперативниками задокументировано две нарколаборатории, откуда изъяты прекурсоры, посуда, порошкообразные вещества, а также боевая граната Ф-1 и деньги в сумме около 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость изъятых наркосредств по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен.

Подозреваемыми оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 24-х до 29-ти лет.

По факту совершенного правонарушения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, начато уголовное производство по ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до 10-ти лет лишения свободы.

В настоящее время следствие по делу продолжается. В рамках расследования устанавливаются все лица, причастные к совершению указанного преступления.

Ранее в январе во Львове у супругов-наркодилеров изъяли наркотики на сумму свыше 300 тысяч гривен.