В Киеве нашли тело подростка, который ушел из дома после ссоры с родителями

В Киеве на улице Большая Житомирская в полдень 9 января было найдено тело несовершеннолетнего, который два дня назад поссорился с родителями и ушел из дома.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

"Тело подростка с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили прохожие", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 15-летний киевлянин, которого, по заявлению родственников, правоохранители искали как без вести пропавшего.

Полицейские выяснили, что после того, как юноша поссорился с родителями и ушел из дома, он поселился в здании, возле которого на улице его нашли.

В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства указанного инцидента. Следователи Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве предварительно квалифицируют данное происшествие как самоубийство.