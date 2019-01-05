Из-за стрельбы в калифорнийском боулинг-клубе три человека погибли, четверо ранены

Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса.

Из-за стрельбы в калифорнийском боулинг-клубе три человека погибли, четверо ранены
Фото: news.sky.com

В боулинг-клубе Gable House в городе Торрансе, штата Калифорния, произошла стрельба, сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.

"В результате стрельбы в Лос-Анджелесе погибли три человека, еще четверо ранены", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших госпитализировали в больницу. Другим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. При этом другие подробности инцидента правоохранители не раскрыли.

Как отметили очевидцы, стрельба в игровом заведении возникла вследствие драки между двумя большими группами мужчин в кегельбане. Полиция рекомендовала жителям города воздержаться от посещения района, где произошел инцидент.

Торранс - прибрежный город, который находится в 30 километрах от Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее в Страсбурге произошла стрельба на рождественской ярмарке.


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