Два украинских моряка возвращаются домой из пиратского плена, - Климкин

Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков.

Два украинских моряка возвращаются домой из пиратского плена, - Климкин
Фото: Лига

Двое украинских моряков возвращаются домой из пиратского плена.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков - членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года", - написал Климкин в Twitter.

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую ??консулам за злагоджену роботу.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2019 г.

Корабли ARK TZE и ANUKET AMBER были захвачены пиратами осенью 2018 года в водах Западной Африки.


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