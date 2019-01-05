Два украинских моряка возвращаются домой из пиратского плена, - Климкин
Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков.
Фото: Лига
Двое украинских моряков возвращаются домой из пиратского плена.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков - членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года", - написал Климкин в Twitter.
Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую ??консулам за злагоджену роботу.
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