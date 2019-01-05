Два украинских моряка возвращаются домой из пиратского плена, - Климкин

Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков.

Двое украинских моряков возвращаются домой из пиратского плена.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков - членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 освобожденных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года", - написал Климкин в Twitter .

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую ??консулам за злагоджену роботу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2019 г.

Корабли ARK TZE и ANUKET AMBER были захвачены пиратами осенью 2018 года в водах Западной Африки.