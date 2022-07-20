Аномальна спека принесла до Греції лихо - країна охоплена пожежами: відео

Унаслідок аномальної спеки в Греції почалася масштабна пожежа в столичному районі Пенделі. Проводиться евакуація населення, а до гасіння пожеж залучені сотні вогнеборців, інформує Апостроф .

Про це повідомили в грецькому ЗМІ Greek City Times.

Пожежа швидкими темпами просувається на північ від Антуси в напрямку гірського хребта Пентелі, тоді як вогонь охопив ліси над Драфі (північна сторона Драфі – регіон Ваяті).

Один фронт пожежі повільно рухається до гори, а другий - найскладніший - рухається на південь у напрямку Драфі – Неа Пентелі.

Для боротьби з масштабною пожежею залучили 420 пожежників на 22 автомобілях, 5 безавтомобільних бригад, зокрема, 28 румунських пожежників, 11 літаків і 5 вертольотів.

У 2021 році лісові пожежі спустошили близько 121 000 гектарів лісів і чагарників у різних частинах Греції - тоді країна зіткнулася з найсильнішою хвилею спеки за 30 років.