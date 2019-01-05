В Польше пять девушек погибли во время пожара в закрытой квест-комнате
Участие в квесте была частью празднования дня рождения одной из погибших.
Пять девушек, среди которых трое - несовершеннолетние, погибли во время пожара в комнате для квеста в польском городе Кошалин.
Об этом информирует ZAXID.NET со ссылкой на RFM24
Сообщается, что девушки принимали участие в квесте и должны были решить головоломку и выбраться из закрытой комнаты.
Однако в помещении, где находились девушки, началось возгорание. На место срочно отправились сотрудники экстренных служб. Однако было уже поздно - до прибытия специалистов весь этаж был охвачен огнем.
Эксперты уже идентифицировали тела погибших. Установлено, что трем жертвам было всего 15 лет. Как сообщается, участие в квесте была частью празднования дня рождения одной из погибших.
Еще одного мужчину с сильными ожогами госпитализировали. Это работник квест-комнаты. Пока неизвестно, почему персонал заведения не отреагировал вовремя и не открыл дверь комнаты, чтобы девушки могли спастись.
По данным полиции, наиболее вероятным источником пожара был газовый баллон. Однако окончательно причину пожара установят специалисты.
Напомним, за первые трое суток нового года в Украине при пожарах погибли 33 человека, еще 12 людей пострадали, а 14 спасатели достали из огня невредимыми.
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