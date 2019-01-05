В Польше пять девушек погибли во время пожара в закрытой квест-комнате

Участие в квесте была частью празднования дня рождения одной из погибших.

?В Польше пять девушек погибли во время пожара в закрытой квест-комнате
Фото: RMF MAX

Пять девушек, среди которых трое - несовершеннолетние, погибли во время пожара в комнате для квеста в польском городе Кошалин.

Об этом информирует ZAXID.NET со ссылкой на RFM24

Сообщается, что девушки принимали участие в квесте и должны были решить головоломку и выбраться из закрытой комнаты.

Однако в помещении, где находились девушки, началось возгорание. На место срочно отправились сотрудники экстренных служб. Однако было уже поздно - до прибытия специалистов весь этаж был охвачен огнем.

Эксперты уже идентифицировали тела погибших. Установлено, что трем жертвам было всего 15 лет. Как сообщается, участие в квесте была частью празднования дня рождения одной из погибших.

Еще одного мужчину с сильными ожогами госпитализировали. Это работник квест-комнаты. Пока неизвестно, почему персонал заведения не отреагировал вовремя и не открыл дверь комнаты, чтобы девушки могли спастись.

По данным полиции, наиболее вероятным источником пожара был газовый баллон. Однако окончательно причину пожара установят специалисты.

Напомним, за первые трое суток нового года в Украине при пожарах погибли 33 человека, еще 12 людей пострадали, а 14 спасатели достали из огня невредимыми.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
В элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в головуВ элитном квартале Киева "собачник" убил мужчину ударом в голову
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
В Киеве избили 81-летнего авиаконструктора ГП "Антонов", приняв его за мошенникаВ Киеве избили 81-летнего авиаконструктора ГП "Антонов", приняв его за мошенника
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человекВ Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек
На шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеровНа шахте в Пермском крае из-за пожара погибли 9 шахтеров
11-летняя украинка родила ребенка в Польше11-летняя украинка родила ребенка в Польше
При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)При взрыве на шахте в Чехии погибли 13 человек (обновлено)
При взрыве на шахте в Чехии погибли 5 человек, 8 пропали без вестиПри взрыве на шахте в Чехии погибли 5 человек, 8 пропали без вести
На американской станции в Антарктиде погибли двое рабочихНа американской станции в Антарктиде погибли двое рабочих
Шесть человек погибли в результате давки в итальянском ночном клубеШесть человек погибли в результате давки в итальянском ночном клубе
Под Киевом во время занятий обрушилась крыша недавно построенного спорткомплексаПод Киевом во время занятий обрушилась крыша недавно построенного спорткомплекса
11-летняя девочка спасла из пожара четверых детей11-летняя девочка спасла из пожара четверых детей
В США супруги нашли лотерейный билет на $1,8 млн во время уборкиВ США супруги нашли лотерейный билет на $1,8 млн во время уборки
Последние новости
Подгружаем последние новости