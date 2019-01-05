?В Польше пять девушек погибли во время пожара в закрытой квест-комнате

Участие в квесте была частью празднования дня рождения одной из погибших.

Пять девушек, среди которых трое - несовершеннолетние, погибли во время пожара в комнате для квеста в польском городе Кошалин.

Об этом информирует ZAXID.NET со ссылкой на RFM24

Сообщается, что девушки принимали участие в квесте и должны были решить головоломку и выбраться из закрытой комнаты.

Однако в помещении, где находились девушки, началось возгорание. На место срочно отправились сотрудники экстренных служб. Однако было уже поздно - до прибытия специалистов весь этаж был охвачен огнем.

Эксперты уже идентифицировали тела погибших. Установлено, что трем жертвам было всего 15 лет. Как сообщается, участие в квесте была частью празднования дня рождения одной из погибших.

Еще одного мужчину с сильными ожогами госпитализировали. Это работник квест-комнаты. Пока неизвестно, почему персонал заведения не отреагировал вовремя и не открыл дверь комнаты, чтобы девушки могли спастись.

По данным полиции, наиболее вероятным источником пожара был газовый баллон. Однако окончательно причину пожара установят специалисты.

Напомним, за первые трое суток нового года в Украине при пожарах погибли 33 человека, еще 12 людей пострадали, а 14 спасатели достали из огня невредимыми.