Во Львове у супругов-наркодилеров изъяли наркотики на сумму свыше 300 тысяч гривен

60-летний мужчина и его 59-летняя жена сбывали метадон в частном доме.

Во Львове правоохранители задержали супружескую пару, которая организовала сбыт наркотического средства "метадон" в особо крупных размерах.

Пресс-служба полиции Львовской области информирует, что наркосодержащие вещества 60-летний мужчина и его 59-летняя жена сбывали наркозависимым лицам в частном доме.

"Во время задержания и санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство "метадон" в особо крупных размерах, мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, автомобильные номерные знаки иностранной регистрации и денежные средства, вырученные от сбыта наркотиков в национальной и иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Все изъятое во время санкционированного обыска направлено на экспертное исследование.

По данным полиции, стоимость обнаруженных наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет более трехсот тысяч гривен.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в конце декабря правоохранители задержали 80-летнего пассажира поезда "Харьков-Москва", который вез 5 кг маковой соломки "в подарок для внука".