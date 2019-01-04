Супрун анонсировала кампанию по вакцинации от кори в школах Львовской области

В 2018 году в Украине от осложнений кори умерли шестнадцать человек

В феврале в школах Львовской области пройдет специальная кампания по вакцинации детей от 6 до 18 лет против кори, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун, Львовская область является лидером в Украине по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью. В то же время регион - один из антилидеров по уровню охвата прививками против кори.

"Со второй половины февраля в течение нескольких недель мы удобно и безопасно для всех проведем прививки детей от 6 до 18 лет в организованных коллективах - школах, при обязательном условии - согласии родителей. Мы не должны оставить незащищенным ни одного ребенка среди 20 тысяч школьников Львова и Львовской области, которые до сих пор не имеют необходимых прививок", - заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Напомним, в 2018 году в Украине корью заболели 54 тысячи 481 человек - 20 тысяч 204 взрослых и 34 тысячи 277 детей. От осложнений кори умерли шестнадцать человек: двенадцать детей и четверо взрослых.

Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, отметили в Минздраве.

Эпидемия кори длится в Украине уже более года. До сих пор рекордным по количеству заболевших был 2006 год: тогда вирусом переболели более 42 тыс. украинцев.