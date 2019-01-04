43-летний львовянин умер от малярии

Во Львовской областной инфекционной больнице в четверг, 3 января, скончался 43-летний львовский бизнесмен, у которого перед новым годом диагностировали тропическую малярию.

Мужчина был в коме на искусственной вентиляции легких. Врачи неделю боролись за его жизнь, но его состояние было очень тяжелое, сообщает ZAXID.NET.

Мужчина 23 декабря вернулся во Львов из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. У него повысилась температура, появились лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Врачи диагностировали у него тяжелый вид малярии - тропическую малярию.

Как рассказала изданию врач-паразитолог Львовского областного лабораторного центра Элла Матияш, вскоре пациент впал в кому, находился на искусственной вентиляции легких. У него резко ухудшились все показатели и в четверг, 3 января, в 8:40 он умер.

Малярия - острое инфекционное заболевание, которое характеризуется острым, а иногда затяжным течением, периодическим повышением температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Из четырех видов малярии наиболее тяжелой является тропическая малярия, которая в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 млн случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.