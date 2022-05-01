Модельер и шестидесятница из Бучи Любовь Панченко умерла после пережитого геноцида в родном городе

Украинская модельер и шестидесятница из Бучи Любовь Панченко умерла на 85-м году жизни после пережитого во время роSSийской оккупации. О смерти художницы сообщил на своей фейсбук-странице городской голова Анатолий Федорук.

"На 85-м году жизни отошла в вечность почетная гражданка города, лауреатка премии имени Василия Стуса, художница-модельер Любовь Панченко", - отметил он.

Федорук напомнил, что Панченко была из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление власти и повсеместную цензуру, сумели развивать украинскую культуру в советские времена. Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество умалчивали.

"Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового роSSийского нашествия", - подчеркнул он.