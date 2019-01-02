В Хмельницкой области арестовали серийного грабителя-"подрывника"

Мужчина угрожал жертвам муляжами взрывного устройства.

В Хмельницкой области арестовали серийного грабителя-"подрывника"
Муляж взрывного устройства
Фото: hm.npu.gov.ua

Суд в Хмельницкой области отправил под стражу грабителя, который запугивал пострадавших муляжами взрывных устройств.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Злоумышленника поймали в конце декабря в Нетешине. Им оказался 46-летний местный житель, который накануне оргабил магазин и ломбард.

Первой его жертвой стала 47-летняя продавщица продуктового магазина. Около 20:00 мужчина, надев на голову балаклаву и вооружившись самодельным муляжом пистолета и взрывного устройства, зашел внутрь и стал угрожать женщине, требуя отдать ему выручку. Потерпевшая подумала, что оружие и взрывчатка настоящие, поэтому отдала ему 500 гривен. Уходя, грабитель оставил "взрывчатку" на прилавке и пригрозил, что взорвет ее, если женщина вызовет полицию.

Второе нападение - на местный ломбард - мужчина совершил 25 декабря. Сюда он уже пришел в медицинской маске. Под видом клиента начал рассматривать массивный золотой браслет стоимостью около 26 тыс. гривен, а потом неожиданно вытащил муляж взрывчатки и, угрожая взрывом, забрал украшение и скрылся.

Фото: hm.npu.gov.ua

Проработав видео с камер наблюдения, следователи установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, который официально нигде не работал. Задержали его на квартире у знакомых. Во время обыска у него изъяли одежду, в которой его зафиксировали камеры, медицинские маски, черную изоленту, которую он использовал при изготовлении муляжей и т.п.

Мужчине уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд взял его под стражу.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные вскрыли Приватбанк возле ТРЦ "Гулливер", но ничего не украли.


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