Полиция задержала двух сталкеров, которые встретили Новый год в Припяти

Нарушители рассказали, что давно мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере.

Сотрудники полиции задержали двух сталкеров в отселенном городе Припять, которые проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

"Экстремалами оказались 24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области. Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, поэтому и нарушили закон", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители составили на задержанных админпротоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы дела направлены городской суд Славутича для принятия решения.

Отмечается, что всего за 2018 полиция обнаружила и задержала в зоне ЧАЭС 196 сталкеров.

Напомним, в прошлом году в Чернобыльской зоне насмерть разбился турист из Беларуси, который взобрался на радиолокационную башню, чтобы сделать фото.