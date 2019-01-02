Полиция задержала двух сталкеров, которые встретили Новый год в Припяти
Нарушители рассказали, что давно мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере.
Сотрудники полиции задержали двух сталкеров в отселенном городе Припять, которые проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне пропускных пунктов с целью экстремального туризма.
Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.
"Экстремалами оказались 24-летний житель Львовской области и 33-летняя жительница Житомирской области. Как объяснили нарушители, которые обустроили себе ночлег в заброшенном пустом здании, они мечтали встретить Новый год в такой странной атмосфере, поэтому и нарушили закон", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили на задержанных админпротоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы дела направлены городской суд Славутича для принятия решения.
Отмечается, что всего за 2018 полиция обнаружила и задержала в зоне ЧАЭС 196 сталкеров.
Напомним, в прошлом году в Чернобыльской зоне насмерть разбился турист из Беларуси, который взобрался на радиолокационную башню, чтобы сделать фото.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
02.01.2019 13:03
02.01.2019 14:31