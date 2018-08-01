В Житомире нашли и задержали преступника, сбежавшего при медицинском осмотре (обновлено)

20-летний Пузовиков был осужден за разбойное нападение.

В Житомире нашли и задержали преступника, сбежавшего при медицинском осмотре (обновлено)
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Фото: стоп-кадр видео

В Житомире во время обследования в областном медицинском консультативном центре сбежал осужденный. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Осужденный Пузовиков Артем Игоревич был доставлен в центр для обследования, так как жаловался на самочувствие. Он сбежал через окно туалета.

Фото: zt.npu.gov.ua

Разыскиваемому преступник 20 лет, он был осужден на 4 года за разбойные нападения, неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Приметы беглеца: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Носил бороду. Был одет в спортивный костюм.

Обновление. Полиция Житомира сообщила о задержании беглеца. По данным пресс-службы, благодаря звонку на "102" и сообщению о похожем мужчине, полицейские смогли обнаружить Пузовикова на одной из улиц областного центра, и задержали его.

В отношении осужденного возбуждено еще одно дело - о побеге, теперь его срок лишения свободы может увеличиться на 3-5 лет.

Напомним, на прошлой неделе из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Незадолго до этого полиция задержала троих мужчин, сбежавших из колонии в Одессе.


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