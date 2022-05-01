Наконец-то нашлись: запроданки Брежнева и Лорак спляшут на концерте перед россиянами на курорте

Ани Лорак, Вера Брежнева

Брежнева изначально заявляла, что не поддерживает вторжение рф, а Лорак и вовсе промолчала.

В последнее время многие запроданки, уехавшие из Украины ради заработка в рф, начали скрывать всю информацию о себе и прекратили вести социальные сети. Недавно выяснилось, что Брежнева и Лорак отправились в Турцию на очередной концерт.

Об этом написал СтарХит, показав специальный коллаж с заявленными для концерта артистами.

Примечательно то, что Брежнева изначально заявляла, что не поддерживает вторжение рф, а Лорак и вовсе промолчала. Теперь они приедут на курорт, чтобы вместе с коллегами порадовать отдыхающих. И среди них будет много россиян.

Ранее Лорак отменила концерты в россии и закрыла Инстаграм. Поклонники были возмущены — артисты вроде как ненавидят РоSSию, но продолжают зарабатывать на гражданах страны.

Мы также писали, роSSийский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин после осуждения развязанной его страной войны лишился шикарного замка и столкнулся с преследованиями на родине.

Об этом рассказала украинская ведущая Маша Ефросинина, которая лично поговорила с роSSийским артистом. Сразу после начала войны стало известно, что Галкин и Пугачева покинули россию.


Дарина Силина, politeka.net

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