Наконец-то нашлись: запроданки Брежнева и Лорак спляшут на концерте перед россиянами на курорте

Брежнева изначально заявляла, что не поддерживает вторжение рф, а Лорак и вовсе промолчала.

В последнее время многие запроданки, уехавшие из Украины ради заработка в рф, начали скрывать всю информацию о себе и прекратили вести социальные сети. Недавно выяснилось, что Брежнева и Лорак отправились в Турцию на очередной концерт.

Об этом написал СтарХит, показав специальный коллаж с заявленными для концерта артистами.

Примечательно то, что Брежнева изначально заявляла, что не поддерживает вторжение рф, а Лорак и вовсе промолчала. Теперь они приедут на курорт, чтобы вместе с коллегами порадовать отдыхающих. И среди них будет много россиян.

Ранее Лорак отменила концерты в россии и закрыла Инстаграм. Поклонники были возмущены — артисты вроде как ненавидят РоSSию, но продолжают зарабатывать на гражданах страны.

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