В Киеве со стрельбой задержали поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщину

Подозреваемый бросался на полицейских с ножом.

В Киеве со стрельбой задержали поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщину
Архивное фото
Фото: Ufa1

В Киеве полицейские со стрельбой задержали гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Правоохранители получили сообщение о том, что в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения получила приметы подозреваемого.

Вскоре полицейские заметили, как неизвестный нападает с ножом на женщину.

Пострадавшей вызвали "скорую", а нападающего, который оказался похожим на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича, задержали.

"Злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, поэтому старший наряда применил табельное оружие. Нарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый - гражданин Польши, 1989 года рождения", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя за то, что тот отказался платить.


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