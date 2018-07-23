В Киеве со стрельбой задержали поляка, который убил мужчину и ножом ранил женщину
Подозреваемый бросался на полицейских с ножом.
В Киеве полицейские со стрельбой задержали гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Правоохранители получили сообщение о том, что в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения получила приметы подозреваемого.
Вскоре полицейские заметили, как неизвестный нападает с ножом на женщину.
Пострадавшей вызвали "скорую", а нападающего, который оказался похожим на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича, задержали.
"Злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, поэтому старший наряда применил табельное оружие. Нарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый - гражданин Польши, 1989 года рождения", - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее в Киеве продавец шаурмы ранил ножом посетителя за то, что тот отказался платить.
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