Гражданин находился в розыске.

В воскресенье, 8 июля, в Киеве полицейские со стрельбой задержали вооруженного ножом мужчину, который пытался взять в заложники прохожую.

Пресс-служба патрульной полиции Украины информирует, что заметно нервничавшего мужчину остановил для проверки пеший патруль.

"Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервозно и резко изменил направление движения, когда увидел инспекторов. Блюстители порядка остановили неизвестного и во время проверки выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал убегать", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Инспекторам удалось догнали мужчину. Он вел себя агрессивно и достал из кармана нож. Сначала мужчина приставил его себе к горлу и угрожал порезать себя. Потом гражданин снова бросился бежать.

По словам полицейских, по дороге мужчина пытался схватить женщину и взять ее в заложники, однако ему это не удалось – она закрылась в магазине рядом.

Наконец патрульные загнали мужчину в тупик. Когда он понял, что бежать некуда, начал бросаться на патрульных с ножом.

Правоохранители сначала несколько раз выстрелили в воздух, однако это никак не подействовало на злоумышленника. Когда же он в очередной раз набросился на инспекторов с ножом, им пришлось применить табельное оружие.

"Патрульные задержали нарушителя и оказали ему домедицинскую помощь. На место вызвали "скорую", которая в сопровождении патрульных доставила мужчину в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 6 июля на киевском вокзале мужчина ранил журналистку из травматического оружия.