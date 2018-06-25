За нападение на лагерь ромов задержаны 9 учеников двух львовских школ

В нападении подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь".

За нападение на лагерь ромов задержаны 9 учеников двух львовских школ
Архивное фото
Фото: lviv.vgorode.ua

По подозрению в нападении на ромский табор в Львове задержали девять учеников школ №36 и №83.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя Нацполиции области Валерия Середу.

По его словам, пятеро подростков учатся в школе №83, а четверо - в школе №36. Оба заведения находятся во Франковском районе города. Школа №36 находится на ул. Владимира Великого, 55б, а школа №83 - на ул. Ивана Пулюя, 16.

В нападении на цыганский табор подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированное группировки, которое использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения возрасте 16-17 лет, а также организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тычка.

Впоследствии прокуратура сообщила об 11 задержанных.

Напомним, 23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. Правоохранители неофициально подтвердили, что нападавшие являются членами группировки "Трезвая и злая молодежь". Это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division. Больше о них пока ничего не известно.

За последнее время в Украине произошел целый ряд нападений на ромские таборы в Киеве и Тернополе. Ответственность за них несли такие праворадикальные группировки, как "С14" и "Национальные дружины".


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