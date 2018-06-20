В Киеве произошло ограбление со стрельбой

На месте работает следственно-оперативная группа.

В Печерском районе Киева произошло ограбление со стрельбой. Отдел коммуникации столичной полиции сообщает, что злоумышленники сделали несколько неприцельных выстрелов и отобрали у потерпевшего сумку с деньгами.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Происшествие произошло в переулке Физкультурном в Печерском районе. Заявитель обратился на "102" и сообщил, что два часа назад при обмене валюты несколько мужчин побили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.