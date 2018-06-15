В Киеве в коллекторе утонул мужчина
Труп обнаружили на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской.
В пятницу, 15 июня, в Киеве в коллекторе на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели. Подробности инцидента уточняются.
Напомним, накануне из-за ливня в Киеве улицы превратились в реки.
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