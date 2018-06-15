Новостей.COM ⇒ Общество

В Киеве в коллекторе утонул мужчина Труп обнаружили на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской. В пятницу, 15 июня, в Киеве в коллекторе на пересечении улиц Гната Хоткевича и Азербайджанской обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. "Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течении минуты", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают спасатели. Подробности инцидента уточняются. Напомним, накануне из-за ливня в Киеве улицы превратились в реки.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.