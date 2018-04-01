В Одессе на мужчину упал фрагмент фасада дома

От удара он потерял сознание.

В Одессе во время празднования "Юморины-2018" на мужчину обрушился фрагмент фасада. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook

"Во время празднования "Юморины-2018" произошел несчастный случай: молодой человек проходил мимо здания с которого обрушился фрагмент фасада...Получив травму головы, мужчина потерял сознание", - говорится в сообщении.

Сотрудники Национальной гвардии, которые рядом несли службу по охране общественного порядка, оказали мужчине первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и оцепили место происшествия для предотвращения травмирования прохожих.

Напомним, ранее министр МВД заявил, что каждый полицейский, спасатель и пограничник должен уметь оказывать домедицинскую помощь.


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