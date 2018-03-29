В прокат выйдет сборник из 8 украинских короткометражных фильмов
Сборник "Украинская новая волна: Runaway" выйдет на экраны 12 апреля.
В украинский прокат выпустят сборник украинских короткометражных фильмов "Украинская новая волна: Runaway".
Об этом сообщают дистрибьюторы.
Национальный центр Довженко каждый год представляет такой сборник, куда включает самые интересные, по мнению отборщиков, короткометражные фильмы украинских режиссеров.
"Новый сборник от молодых и смелых украинских режиссеров говорит о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, когда ее можно рассмотреть вплоть до самых маленьких морщин и движений, но можно и развернуться и убежать в воображаемые миры", - говорится в описании сборника.
В "Украинскую новую волну: Runaway" вошли такие фильмы:
- "Цапля" Марии Пономаревой;
- "МА" Марии Стояновой;
- "Елювиум: Регенеративное существо" Стаса Сантимова;
- "Дина" Мирославы Клочко;
- "Фингермен" Ивана Шохи;
- "Выпуск 97" Павла Острикова;
- "Elektroman" Никиты Скоморохова;
- "Невидимая" Максима Наконечного.
Прокат альманаха стартует 12 апреля.
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