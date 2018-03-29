В прокат выйдет сборник из 8 украинских короткометражных фильмов

Сборник "Украинская новая волна: Runaway" выйдет на экраны 12 апреля.

В прокат выйдет сборник из 8 украинских короткометражных фильмов
Кадр из фильма "Выпуск-97"
Фото: Molodist Kyiv International Film Festival?

В украинский прокат выпустят сборник украинских короткометражных фильмов "Украинская новая волна: Runaway".

Об этом сообщают дистрибьюторы.

Национальный центр Довженко каждый год представляет такой сборник, куда включает самые интересные, по мнению отборщиков, короткометражные фильмы украинских режиссеров.

"Новый сборник от молодых и смелых украинских режиссеров говорит о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, когда ее можно рассмотреть вплоть до самых маленьких морщин и движений, но можно и развернуться и убежать в воображаемые миры", - говорится в описании сборника.

В "Украинскую новую волну: Runaway" вошли такие фильмы:

  • "Цапля" Марии Пономаревой;
  • "МА" Марии Стояновой;
  • "Елювиум: Регенеративное существо" Стаса Сантимова;
  • "Дина" Мирославы Клочко;
  • "Фингермен" Ивана Шохи;
  • "Выпуск 97" Павла Острикова;
  • "Elektroman" Никиты Скоморохова;
  • "Невидимая" Максима Наконечного.

Прокат альманаха стартует 12 апреля.


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