В прокат выйдет сборник из 8 украинских короткометражных фильмов

Сборник "Украинская новая волна: Runaway" выйдет на экраны 12 апреля.

В украинский прокат выпустят сборник украинских короткометражных фильмов "Украинская новая волна: Runaway".

Об этом сообщают дистрибьюторы.

Национальный центр Довженко каждый год представляет такой сборник, куда включает самые интересные, по мнению отборщиков, короткометражные фильмы украинских режиссеров.

"Новый сборник от молодых и смелых украинских режиссеров говорит о ситуации, когда реальность оказывается слишком близко, когда ее можно рассмотреть вплоть до самых маленьких морщин и движений, но можно и развернуться и убежать в воображаемые миры", - говорится в описании сборника.

В "Украинскую новую волну: Runaway" вошли такие фильмы:

"Цапля" Марии Пономаревой;

"МА" Марии Стояновой;

"Елювиум: Регенеративное существо" Стаса Сантимова;

"Дина" Мирославы Клочко;

"Фингермен" Ивана Шохи;

"Выпуск 97" Павла Острикова;

"Elektroman" Никиты Скоморохова;

"Невидимая" Максима Наконечного.

Прокат альманаха стартует 12 апреля.