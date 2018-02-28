В Закарпатской области неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата

В помещение бросили горючую смесь.

Вечером 27 февраля в пгт Береговое Закарпатской области неизвестные подожгли продуктовый магазин.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Пресс-секретарь управления Нацполиции области Татьяна Щеголева рассказала, что двое неизвестных бросили горючую смесь в помещение магазина, когда тот еще работал.

"В полицию поступило сообщение о нападении на магазин по улице Мукачевской. Там двое неизвестных открыли двери магазина и бросили туда неизвестную воспламеняющиеся вещество. Из-за этого в помещении произошел пожар, которой частично уничтожил продукты питания. Так как магазин еще работал, и там были люди, то они быстро потушили пожар. В результате инцидента травмированных нет. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК", - рассказала Щеголева.

Известно, что на территории магазина работали камеры видеонаблюдения, записи которых изучают правоохранители.

Указанный магазин принадлежит местному депутату от БПП, а инцидент с поджогом его имущества происходит не впервые.

Напомним, 27 февраля в Ужгороде второй раз за месяц подожгли офис Общества венгерской культуры.