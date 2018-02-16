19-летний стрелок из Флориды признал свою вину в убийстве 17 человек

Адвокат стрелка заявил о началии психического расстройства у своего подзащитного.

19-летний стрелок из Флориды признал свою вину в убийстве 17 человек
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Фото: imgarcade.com

19-летний Николас Круз, который накануне был задержан по подозрению в убийстве 17 человек при стрельбе в школе во Флориде, признал свою вину.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Адвокат Круза во время слушаний в суде заявил, что преступление 19-летний молодой человек совершил из-за наличия психического расстройства.

Нападение на школу в городе Паркленд Круз было совершено накануне. Бывший ученик этой школы включил в здании учебного заведения пожарную сигнализацию, а когда дети выбежали из кабинетов, начал стрельбу. Он был вооружен винтовкой AR-15. При себе у него были патроны, дымовые шашки и противогаз. Погибли 17 человек, включай детей, преподавателей и школьного тренера по футболу. Ещё 15 человек получили ранения.

Паркленд расположен в часе езды от Майами. Его население - около 30 тыс. человек, а в 2016 году город признали самым безопасным во Флориде: за год там совершили всего семь насильственных преступлений. В школе Marjory Stoneman Douglas High School, в которой произошла стрельба, учатся около 3 тыс. детей.


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