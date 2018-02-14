Киевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривен

Марихуана хранилась в трехлитровых банках.

Киевские полицейские в ходе обыска в квартире на проспекте Тычины изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 миллиона гривен.

Среди изъятого расфасованная марихуана, изъяли веса, устройство для дробления и фасовочные пакеты. В целом изъяли соцветия конопли, которые называют "шишками", стоимостью около 4 миллионов гривен, сообщается на сайте полиции.

В рамках уголовного производства по ст. 309 (хранение наркотиков) назначена экспертиза изъятых веществ, по результатам которой возможна переквалификация преступления на более тяжкое - по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 10 лет лишения свободы.