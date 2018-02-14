Киевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривен
Марихуана хранилась в трехлитровых банках.
Киевские полицейские в ходе обыска в квартире на проспекте Тычины изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 миллиона гривен.
Среди изъятого расфасованная марихуана, изъяли веса, устройство для дробления и фасовочные пакеты. В целом изъяли соцветия конопли, которые называют "шишками", стоимостью около 4 миллионов гривен, сообщается на сайте полиции.
В рамках уголовного производства по ст. 309 (хранение наркотиков) назначена экспертиза изъятых веществ, по результатам которой возможна переквалификация преступления на более тяжкое - по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.