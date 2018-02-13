Молодая женщина умерла от кори во Франции

Она не была привита.

На юго-западе Франции, где зафиксирована эпидемия кори, в следствие болезни умерла 32-летняя женщина. Она не была привита против вируса и скончалась от кори в больнице.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на The Local.

Отмечается, что 1 февраля женщину доставили в больницу, потом в интенсивную терапию, но спасти больную не удалось.

В течение этого года от вспышки кори пострадал регион Нувель-Аккитайн, где зарегистрировано 269 подтвержденных случаев, из них 66 человек были доставлены в больницу для лечения. Около четверти госпитализированных пациентов лечились в реанимации.

Французские органы здравоохранения заявили, что смерть женщины подчеркнула важность вакцинации против кори, и попросили французов проверить медицинские записи, чтобы убедиться, что они прошли вакцинацию.

8 февраля сообщалось, что 4-летний ребенок умер от кори в Закарпатье. Это уже пятый летальный случай кори с начала 2018 года.

В 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 5 умерли.