Massive Attack выступят в Киеве

Британцы станут хедлайнерами второго дня UPark Festival.

Massive Attack выступят в Киеве
Фото: facebook.com/uparkfestival

Британская трип-хоп-группа Massive Attack 26 июля впервые выступит в Киеве. Концерт коллектива пройдет в рамках второго дня проекта UPark Festival 2018, сообщается в фейсбуке организаторов фестиваля.

Известно, что хедлайнером первого дня фестиваля станет Gorillaz. UPark Festival 2018 пройдет на площадке под Аркой дружбы народов.


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