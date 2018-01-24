Новостей.COM ⇒ Общество

Massive Attack выступят в Киеве Британцы станут хедлайнерами второго дня UPark Festival. Фото: facebook.com/uparkfestival Британская трип-хоп-группа Massive Attack 26 июля впервые выступит в Киеве . Концерт коллектива пройдет в рамках второго дня проекта UPark Festival 2018, сообщается в фейсбуке организаторов фестиваля. Известно, что хедлайнером первого дня фестиваля станет Gorillaz. UPark Festival 2018 пройдет на площадке под Аркой дружбы народов.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.