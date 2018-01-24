Новостей.COM ⇒
2018-01-24
Massive Attack выступят в Киеве
Британцы станут хедлайнерами второго дня UPark Festival.
Фото: facebook.com/uparkfestival
Британская трип-хоп-группа Massive Attack 26 июля впервые выступит в Киеве. Концерт коллектива пройдет в рамках второго дня проекта UPark Festival 2018, сообщается в фейсбуке организаторов фестиваля.
Известно, что хедлайнером первого дня фестиваля станет Gorillaz. UPark Festival 2018 пройдет на площадке под Аркой дружбы народов.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Ctrl+←