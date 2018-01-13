В киевском метро по случаю Маланки водили "козу"
Костюмированное выступление прошло на станции "Золотые Ворота".
В центре Киева по случаю старого Нового года (по юлианскому стилю) устроили традиционное костюмированное празднование с вождением "козы", маланкованием и щедрованием. Как сообщает корреспондент LB.ua, оно началось на платформе станции метро "Золотые Ворота", а затем переместилось на Софийскую площадь.
В выступлении приняли участие колядницкий группа "Зоряниця", певческая группа "Слово Жінки" и группа "Вулиця Володимира".
Сегодня в Украине отмечается праздник Маланки, или Щедрый вечер, вечер накануне "старого" Нового года, который празднуют 14 января.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
13.01.2018 18:06
13.01.2018 18:15