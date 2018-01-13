В киевском метро по случаю Маланки водили "козу"

Костюмированное выступление прошло на станции "Золотые Ворота".

В центре Киева по случаю старого Нового года (по юлианскому стилю) устроили традиционное костюмированное празднование с вождением "козы", маланкованием и щедрованием. Как сообщает корреспондент LB.ua, оно началось на платформе станции метро "Золотые Ворота", а затем переместилось на Софийскую площадь.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В выступлении приняли участие колядницкий группа "Зоряниця", певческая группа "Слово Жінки" и группа "Вулиця Володимира".

Сегодня в Украине отмечается праздник Маланки, или Щедрый вечер, вечер накануне "старого" Нового года, который празднуют 14 января.