Студенты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение
С целью экономии средств во время отопительного сезона студенты КНУ им. Т.Г Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение.
Об этом корреспонденту ГолосUA сообщили источники в администрации ВУЗа.
«За последние годы – это самый длительный период, когда студенты не ходят на пары зимой с целью уменьшения счетов за отопления. Пока у них каникулы, а потом начнется дистанционное обучение. Преподаватели также не ходят на работу, а консультируют студентов удаленно. Многие сотрудники сейчас также на курсах повышения квалификации», - отметил собеседник агентства.
Напомним, зимой 2016 года студенты КНУ им. Т.Г Шевченко несколько раз устраивали массовые акции протеста из-за плохо отапливаемых корпусов на ВДНХ.
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