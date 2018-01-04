Вспышка гепатита в Николаеве: госпитализированы 37 человек

Вспышка гепатита в Николаеве: госпитализированы 37 человек

В Николаеве за последние несколько дней зарегистрированы 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей.

Об этом сообщает местное издание "Свідок.інфо".

Как заявил директор ГУ николаевского "Областной лабораторного центра" Александр Игнатенко, согласно ряду заключений, причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. Всего было зафиксированы четыре очага заболевания.

"После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов разлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв", - заявил он.

В Госпотребслужбе начали проверку семи мест, где заболевшие гепатитом жители Николаева приобретали воду, оттуда были взяты образцы жидкости.

В связи со вспышкой гепатитак в школах Николаева проводится усиление санитарно-эпидемиологического режима, а в детских садах детям дают только кипяченую воду. Местными властями также была создана рабочая по проблеме повышения заболеваемости и приостановке деятельности семи пунктов продажи воды до момента получения соответствующих анализов.

В свою очередь, советник главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что вспышка гепатита является "сезонным повышением заболеваемости".

"Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них дети - 35; в 2017 году заболело43 человека, из них 12 детей", - констатировал он. 

Напомним, к 3 января 2018 года острый вирусный гепатит А был подтвержден у 15 взрослых и одного ребенка, проживающих в Николаевской области.  Об этом написал советник главы ОГА Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

В ноябре 2017 года  в Ровно с диагнозом гепатит А госпитализировали 18 человек.




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