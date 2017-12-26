В Киеве ограбили академика на 15 миллионов гривен - СМИ
В столичном Голосеевском районе вчера, 25 декабря, произошло разбойное нападение на дом академика Национальной академии медицинских наук.
Об этом сообщил источник
Как стало известно, около 22:00 в частный дом академика НАМН, директора одного из Национальных институтов проникли неизвестные в масках-балаклавах.
Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.
Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте.
Напомним, ранее сообщалось, во вторник, 26 декабря, в Киеве неизвестные разбили ломом стеклянные двери и ограбили магазин верхней одежды на Крещатике.
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