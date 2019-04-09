Исследование марсианской почвы может привести к появлению новых эффективных антибиотиков

Исследование марсианской почвы может привести к появлению новых эффективных антибиотиков

У бактерий со временем развивается устойчивость к препаратам. Это большая проблема, с которой столкнулась индустрия здравоохранения. Появление всё более устойчивых к антибиотикам бактерий может означать инфекции, которые сложно или невозможно вылечить, что приводит к смерти больных людей. Учёные, работающие над тем, чтобы обеспечить возможность жизни людей на Марсе, могли бы помочь с решением проблемы лекарственно-устойчивых бактерий.

Одна из проблем для жизни на Марсе заключается в том, что в почве есть перхлораты. Эти соединения могут быть токсичными для человека.

Исследователи из Института биологии Лейденского университета (Нидерланды) работают над созданием бактерий, способных разлагать перхлорат на хлор и кислород.

Ученые воспроизвели гравитацию Марса с помощью машины случайного позиционирования (RPM), вращающей биологические образцы вдоль двух независимых осей. Эта машина постоянно меняет случайным образом ориентацию биологических образцов, которые не имеют возможности приспособиться к постоянной гравитации в одном направлении. Машина может моделировать частичную гравитацию поэтапно между нормальной, как на Земле, и полной невесомостью.

Выращиваемые в условиях частичной гравитации бактерии испытывают стресс из-за невозможности избавиться от окружающих их отходов. Известно, что почвенные бактерии стрептомицеты в условиях стресса начинают вырабатывать антибиотики. Учёные отметили, что 70 % антибиотиков, которые мы используем в настоящее время для лечения, получены из стрептомицетов.

Выращивание бактерий в машине случайного позиционирования может привести к появлению совершенно нового поколения антибиотиков, к которым бактерии не будут иметь иммунитета. Это открытие имеет большое значение, потому что создание новых антибиотиков является одним из наиболее важных направлений исследований в области медицины.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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