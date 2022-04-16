Зеленский провел встречу с руководителями силового блока относительно Мариуполя

Детали не разглашаются, но "делается все для спасения людей".

Зеленский провел встречу с руководителями силового блока относительно Мариуполя
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня встречу с руководителями силового блока по Мариуполю. Об этом он сообщил в своем обращении.

По словам президента, на встрече присутствовали главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальник Генерального штаба, руководитель Главного управления разведки, командующий Национальной гвардией, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности Украины.

Также были привлечены руководитель Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава делегации на переговорах с Россией.

“Главная тема – это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей”, – отметил президент.

Напомним, сегодня командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власть провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки военным или политическим путем.

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