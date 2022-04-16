ВСУ выбили оккупантов из важного поселка под Харьковом: опубликованы фото

Подразделения ВСУ освободили Большую Рогань Харьковской области от роSSийских оккупационных войск. РоSSияне оставили значительное количество разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов, информирует Апостроф .

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Рогань освобождена от роSSийских оккупантов и возвращается к жизни. Сегодня вместе с заместителями и поселковой головой осмотрели места разрушений, пообщались с жителями", - написал он.

Освобождение этого поселка является стратегически важным шагом, поскольку он располагается на пути между Харьковом и контролируемым ВСУ Чугуевым, а также этот путь ведет на Изюм.

"Местная башня водоснабжения на время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время продолжается учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий - практически без крыш, 70% - без окон. Начисто выгорели от прямых попаданий снарядов - 27 .Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское", - информировал Сигегубов.

В четверг, 14 апреля, в поселке возобновили электроснабжение. Сейчас из Харькова доставляют продукты питания жителям Большой Рогани – уже передали 2500 продуктовых наборов.

"РоSSияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим!" – заверил глава Харьковской ОГА.