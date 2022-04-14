Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе

Вертолеты советского производства должны были быть переданы вооруженным силам Афганистана, однако в итоге их получат ВСУ.

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов, о котором сегодня сообщил президент США Джо Байден.

Подробности объявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, поставка вооружений в рамках пакета помощи Украине на сумму 800 млн. долларов начнется немедленно. Вооруженные силы Украины получат:

11 вертолетов Ми-8/Ми-17 советского производства;

18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ним;

200 американских бронетранспортеров М113;

500 ракет для американских современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin;

300 барражировочных дронов Switchblade;

10 контрбатарейных радаров для обнаружения артиллерийских снарядов AN/TPQ-36;

2 радара противовоздушной разведки AN|MPQ-64 Sentinel;

100 бронированных многоцелевых машин; мины М18А1 Claymore, соответствующие положениям Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Кроме того, в пакет включены самоходные суда береговой охраны, взрывчатка, защитные костюмы и средства радиологической, бактериологической, химической и ядерной защиты, 30 тысяч шлемов и бронежилетов, более 2000 средств оптических и лазерных прицелов, а также медицинские принадлежности.

Спикер Пентагона отметил, что типы вооружения согласовывались совместно с украинскими властями, которые корректировали свои запросы, учитывая, что основные боевые действия происходят на юге и востоке страны.

Вертолеты советского производства, по словам Джона Кирби, должны были передать вооруженным силам Афганистана летом 2021 года, однако этого не произошло из-за падения режима президента Ашрафа Гани.

Напомним, сегодня президент Джо Байден сообщил, что США передадут Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты для противостояние русской агрессии.