Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе

Вертолеты советского производства должны были быть переданы вооруженным силам Афганистана, однако в итоге их получат ВСУ.

Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине: 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе
Бронетранспортер М113

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов, о котором сегодня сообщил президент США Джо Байден.

Подробности объявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, поставка вооружений в рамках пакета помощи Украине на сумму 800 млн. долларов начнется немедленно. Вооруженные силы Украины получат:

11 вертолетов Ми-8/Ми-17 советского производства;

18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ним;

200 американских бронетранспортеров М113;

500 ракет для американских современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin;

300 барражировочных дронов Switchblade;

10 контрбатарейных радаров для обнаружения артиллерийских снарядов AN/TPQ-36;

2 радара противовоздушной разведки AN|MPQ-64 Sentinel;

100 бронированных многоцелевых машин; мины М18А1 Claymore, соответствующие положениям Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Кроме того, в пакет включены самоходные суда береговой охраны, взрывчатка, защитные костюмы и средства радиологической, бактериологической, химической и ядерной защиты, 30 тысяч шлемов и бронежилетов, более 2000 средств оптических и лазерных прицелов, а также медицинские принадлежности.

Спикер Пентагона отметил, что типы вооружения согласовывались совместно с украинскими властями, которые корректировали свои запросы, учитывая, что основные боевые действия происходят на юге и востоке страны.

Вертолеты советского производства, по словам Джона Кирби, должны были передать вооруженным силам Афганистана летом 2021 года, однако этого не произошло из-за падения режима президента Ашрафа Гани.

Напомним, сегодня президент Джо Байден сообщил, что США передадут Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты для противостояние русской агрессии.

Сегодня Президент Владимир Зеленский в видеообращении озвучил перечень необходимого вооружения, чтобы остановить РФ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фотоВ Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
ОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в УкраинеОБСЕ нашла свидетельства военных преступлений РоSSии в Украине
Военная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млнВоенная помощь Украине: ЕС одобрил очередной транш на €500 млн
Либо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - ЗеленскийЛибо Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, либо Путин продолжит расширять РоSSийскую империю, - Зеленский
Склонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в УкраинеСклонен к предательству: оккупанты клеймят документы отказавшихся воевать в Украине
Резников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действияРезников призвал иностранных партнеров дать Украине оружие дальнего действия
The Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы моментаThe Atlantic: Война в Украине дошла до решающего для всей Европы момента
Немецкий парламент одобрил поставки Украине тяжелой военной техники – депутат БундестагаНемецкий парламент одобрил поставки Украине тяжелой военной техники – депутат Бундестага
В Пентагоне прокомментировали ситуацию в МариуполеВ Пентагоне прокомментировали ситуацию в Мариуполе
В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSMВ парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM
Руководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР МинобороныРуководство РФ приказало уничтожать доказательства преступлений своей армии в Украине — ГУР Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости