Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"

Лукашенко заявил о готовности участвовать в войне на стороне РоSSии.

Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, назвал две причины, по которым, по его мнению, может начаться реальная война с Украиной и Западом.

Об этом он заявил во время обращения к народу и парламенту в пятницу, передает "Интерфакс".

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия; и второй момент, - если на нашего союзника РоSSийскую Федерацию совершат непосредственное нападение, агрессия будет совершена против территории РоSSийской Федерации", – сказал Лукашенко.

"Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч роSSийских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко отметил, что Беларусь "категорически не хочет и не воспринимает войны".

"Но руководители некоторых стран обалдели. Они думают победить в этой войне. Победы в ней не будет. Проигрываем все. Поэтому мы не хотим войны. Мы навоевались. Наш народ потерял миллионы в предыдущих войнах", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что "не собирается переделывать мир и создавать проблемы своим соседям".

Напомним, ранее Лукашенко призвал Запад не связываться с Союзным государством и заявил, что "Беларусь и РоSSия "вломят так, что мало не покажется".

Как сообщалось, с 10 по 20 февраля в Беларуси будут проходить совместные с Россией военные учения "Союзная решительность". РоSSийские военные и техника начали съезжаться туда еще в январе. РоSSияне с белорусами, по словам Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".

Территория учений – юг Беларуси, то есть рядом с украинской границей, а также запад Беларуси – около Польши и Литвы, которые являются членами НАТО. Количество военных, которые будут задействованы, пока не известно. В Государственном департаменте США заявляли, что "РоSSия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера".

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