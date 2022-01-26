Депутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсовете

Разумков подписал депутатский запрос на установление причин и обстоятельств недопущения Дмитрука на заседание в Одессе.

Депутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсовете
Артем Дмитрук
Фото: facebook/Слуга Народу

Народный депутат Артем Дмитрук, которого в ноябре исключили из фракции "Слуга народа", приостановил членство в межфракционном объединении "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.

Об этом Разумков рассказал журналисту в кулуарах парламента.

Экс-спикер Рады отметил, что подписал депутатский запрос по поводу установлению причин и обстоятельств недопущения Дмитрука на заседание комиссии в Одессе.

"По Артему. Действительно, он сегодня написал пост о том, что он приостанавливает свою деятельность в МФО "Разумная политика" в связи с произошедшим вчера. Давайте разбирать по частям, что произошло вчера. Объективно он отстаивает интересы одесситов, он борется с незаконными застройками, незаконным выделением земли. А эта земельная комиссия уже не в первый раз пытается провести заседание как-то закрыто, так, чтобы никто не видел, что там будет происходить... Говорят, что там будут, извините за сленг, "распиливать" гектары в Аркадии... Эти скандалы в Одессе постоянно находятся в повестке дня", - отметил Разумков.

"То, что вчера произошло... его не пускали на комиссию и фактически спровоцировали. Это была большая ошибка, и он это прекрасно понимает", - добавил он.

Напомним, вчера, 25 января, Дмитрук устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия". Нардеп пытался прорваться на заседание, бегал по столам и ломал мебель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
Порошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователяПорошенко пришел в ГБР, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя
Глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемымиГлава ВМС Германии заявил, что Крым не вернуть, и Путин, возможно, заслуживает уважения. МИД называет заявления неприемлемыми
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной РадыПолиция открыла два уголовных производства из-за столкновений возле Верховной Рады
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, пострадали три охранникаНардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, пострадали три охранника
Правительственный квартал заблокирован из-за акции ФЛППравительственный квартал заблокирован из-за акции ФЛП
Канада посоветовала своим гражданам выехать из Украины из-за угрозы военных действийКанада посоветовала своим гражданам выехать из Украины из-за угрозы военных действий
Украинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграцииУкраинский депутат впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции
Украина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в КрымуУкраина обжалует полномочия представителей РоSSии в ПАСЕ из-за выборов в Крыму
Стефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в РадеСтефанчук призвал депутатов пройти тест на ковид перед тем, как появиться в Раде
Украинские католические епископы в США выступили с обращением из-за агрессии РФ против УкраиныУкраинские католические епископы в США выступили с обращением из-за агрессии РФ против Украины
Депутаты "ЕС" обратились в Офис генпрокурора в связи с командировкой Порошенко в БрюссельДепутаты "ЕС" обратились в Офис генпрокурора в связи с командировкой Порошенко в Брюссель
Бывший депутат Хмельницкого облсовета получил 7 лет за коррупциюБывший депутат Хмельницкого облсовета получил 7 лет за коррупцию
Последние новости
Подгружаем последние новости