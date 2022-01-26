Депутат Дмитрук приостановил членство в МФО "Разумная политика" из-за инцидента в Одесском горсовете

Разумков подписал депутатский запрос на установление причин и обстоятельств недопущения Дмитрука на заседание в Одессе.

Народный депутат Артем Дмитрук, которого в ноябре исключили из фракции "Слуга народа", приостановил членство в межфракционном объединении "Разумная политика" Дмитрия Разумкова.

Об этом Разумков рассказал журналисту в кулуарах парламента.

Экс-спикер Рады отметил, что подписал депутатский запрос по поводу установлению причин и обстоятельств недопущения Дмитрука на заседание комиссии в Одессе.

"По Артему. Действительно, он сегодня написал пост о том, что он приостанавливает свою деятельность в МФО "Разумная политика" в связи с произошедшим вчера. Давайте разбирать по частям, что произошло вчера. Объективно он отстаивает интересы одесситов, он борется с незаконными застройками, незаконным выделением земли. А эта земельная комиссия уже не в первый раз пытается провести заседание как-то закрыто, так, чтобы никто не видел, что там будет происходить... Говорят, что там будут, извините за сленг, "распиливать" гектары в Аркадии... Эти скандалы в Одессе постоянно находятся в повестке дня", - отметил Разумков.

"То, что вчера произошло... его не пускали на комиссию и фактически спровоцировали. Это была большая ошибка, и он это прекрасно понимает", - добавил он.

Напомним, вчера, 25 января, Дмитрук устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия". Нардеп пытался прорваться на заседание, бегал по столам и ломал мебель.