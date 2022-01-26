Немецкий парламент 27 января проведет слушания по просьбе Украины, - посол

Бундестаг соберется на слушания "Обеспечить мир в Европе: территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос".

Немецкий парламент 27 января проведет слушания по просьбе Украины, - посол
Бундестаг
Фото: twitter.com/MelnykAndrij

В четверг, 27 января, парламент Германии проведет слушания по просьбе украинской стороны. Они будут касаться предотвращения роSSийской угрозы.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Бундестаг соберется на слушание "Обеспечить мир в Европе: территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос", - отметил украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что Берлин "должен в конечном счете решительно действовать, чтобы предотвратить новое роSSийское вторжение".

Напомним, 21 января Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение. Сама Германия заявляла, что не будет поставлять Украине вооружение. По мнению чиновников, предоставление оружия Украине может лишь усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще труднее, чем сейчас. Позиция по непоставке оружия в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства.

В то же время Германия оказывает Украине другую помощь. Например, в Украину передадут мобильный полевой госпиталь стоимостью свыше 5 млн евро. В Германии также лечат тяжелораненых украинских военных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии поставить оружие.

24 января президент США Джо Байден провел новые переговоры с европейскими лидерами по ситуации вокруг Украины, в том числе – с канцлером ФРГ.

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