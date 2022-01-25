Арахамия заявил о данных относительно "полупустых палаток и мобильных казарм" с роSSийскими военными недалеко от Украины

Активной подготовки к новому вторжению нет.

Арахамия заявил о данных относительно "полупустых палаток и мобильных казарм" с роSSийскими военными недалеко от Украины
Фото: Анна Стешенко

Ситуация с безопасностью в Украине контролируемая и принципиально не отличающаяся от переброски Россией войск, происходившей прошлой весной.

На сегодняшний день нет угрозы нового военного вторжения РоSSии, и на ближайшее время это не прогнозируется. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ситуация контролируемая. Мы живем в условиях войны уже 8 лет, ничем не лучше и не хуже весны. Весной вы же не готовили чемоданы? Просто сейчас из-за западных СМИ нагнетается эта ситуация. Несколько есть гипотез, почему это так делается, но окончательной версии нет. Но ситуация сама по себе почти ничем не отличается (от весны. – Ред.)", – отметил нардеп.

Арахамия добавил, что "тревожный чемодан" собирать не будет и не может, потому что является военнообязанным, и "когда будет время – приду в пункт сбора и буду выполнять приказы командира".

"Мы видим, что это информационная составляющая невоенная. Вчера были открыты данные о том, что эти накопительные меры РФ, где есть палатки и мобильные казармы, что они полупустые, но со спутника смотрится очень предостерегающе", - сообщил глава парламентской фракции СН, добавив, что активной подготовки к вторжению нет.

Напомним, вчера Совет нацбезопасности и обороны Украины провел заседание по вопросам внешних угроз государству. По его результатам секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ситуация с безопасностью в Украине абсолютно контролируема, в текущих событиях нет ничего нового. Он добавил, что "в последнее время происходит много информационных событий, много парамилитарной беллетристики в средствах массовой информации".



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