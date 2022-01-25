Резников заявил о готовности встретиться с министром обороны РоSSии при участии международных партнеров

Министр обороны также заверил в полной готовности ВСУ к обороне.

Резников заявил о готовности встретиться с министром обороны РоSSии при участии международных партнеров
Міністр оборони Олексій Резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с роSSийским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием партнеров.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента после встречи с главами депутатских фракций и групп 25 января.

"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться", – отметил он.

Резников заверил, что Вооруженные силы Украины абсолютно укомплектованы, готовы к выполнению задач, их морально-психологически состояние отличное, вооружения достаточно, они защищают государство грамотно и уверенно.

Напомним, что министр обороны был вызван на встречу с парламентариями в рамках закрытой рабочей группы по вопросам нацбезопасности и обороны. Необходимость в ней возникла в контексте длительной роSSийской агрессии и накопления войск возле границ Украины.

Вчера на этот счет состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его результатам секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация с безопасностью в Украине абсолютно контролируема, в текущих событиях нет ничего нового.

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