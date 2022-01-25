Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД

По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях провести эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия и Германия.

Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства по функционированию иностранных дипломатических представительств в нашей стране.

"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ , Совет Европы, ООН , НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала ввиду отсутствия достаточных причин для такого шага", – говорится в комментарии.

Как подчеркнули в МИДе, важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах Украины, граничащих с территорией РоSSийской Федерации.

Украинский МИД поблагодарил международных партнеров, "трезво оценивающих сложившуюся ситуацию и не прибегающих к преждевременным эвакуационным мерам, это – настоящее проявление солидарности с Украиной".

Всего на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, отметили в ведомстве.

Напомним, 24 января Госдеп США разрешил работникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особая предосторожность из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерной предосторожностью.

В Эстонии после заявления США сообщили, что не собираются эвакуировать своих дипломатов.

После этого СМИ обнародовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Согласно его заявлению, ЕС не будет высылать своих дипломатов и их семьи из Украины вслед за Штатами.