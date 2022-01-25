Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия и Германия.
По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях провести эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия и Германия.
Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства по функционированию иностранных дипломатических представительств в нашей стране.
"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала ввиду отсутствия достаточных причин для такого шага", – говорится в комментарии.
Как подчеркнули в МИДе, важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах Украины, граничащих с территорией РоSSийской Федерации.
Украинский МИД поблагодарил международных партнеров, "трезво оценивающих сложившуюся ситуацию и не прибегающих к преждевременным эвакуационным мерам, это – настоящее проявление солидарности с Украиной".
Всего на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, отметили в ведомстве.
Напомним, 24 января Госдеп США разрешил работникам посольства Штатов в Киеве добровольно покинуть страну. Члены их семей должны это сделать в обязательном порядке. Решение принято "как особая предосторожность из-за постоянных усилий РоSSии по дестабилизации страны и подрыву безопасности". МИД Украины считает это решение преждевременным и называет чрезмерной предосторожностью.
В Эстонии после заявления США сообщили, что не собираются эвакуировать своих дипломатов.
После этого СМИ обнародовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Согласно его заявлению, ЕС не будет высылать своих дипломатов и их семьи из Украины вслед за Штатами.
Впоследствии стало известно, что Франция, Латвия, Польша, Венгрия, Грузия и ряд других стран не намерены эвакуировать дипломатов из Украины.