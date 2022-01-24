В Москве заявили о готовности защищать "россиян" на Донбассе

РоSSия собирается защищать своих "граждан" от "провокаций" со стороны Украины и Запада.

В Москве заявили о готовности защищать "россиян" на Донбассе
Фото: Коммерсант

Руководитель роSSийской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю за вооружениями Константин Гаврилов заявил, что РоSSия отреагирует, если Украина или западные страны будут "устраивать провокации" на Донбассе против "роSSийских граждан".

Об этом сообщает РБК.

Представитель Москвы не уточнил, о каких "провокациях" идет речь.

"Все четко было выяснено и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. [...] Это только собаки лают. Волк он кусает, и все", - заявил дипломат.

"Как начальник Генерального штаба заявил, РоSSия на все провокации может ответить […] и не позволит своих граждан оскорблять, а тем более убивать", – рассказал Гаврилов.

Напомним, 14 января украинская разведка сообщила, что роSSийские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих Вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным украинской разведки, 14 января в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых в воздух попадают ядовитые вещества. В Минобороны предупреждали, что техногенная катастрофа может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства, а также вызвать военное вторжение РоSSии в Украину.

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