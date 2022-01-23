В Офисе президента прокомментировали данные британской разведки относительно прокремлевского ставленника

Советник главы ОП Подоляк отметил, что Кремль с 2014 года использовал в своих интересах "часть хотя и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей".

В Офисе президента прокомментировали данные британской разведки относительно прокремлевского ставленника
Михаил Подоляк
Фото: РБК Украина

Британская разведка не сообщила о плане РоSSии поставить прокремлевского ставленника во главе Украины ничего такого, чего не понимали бы украинцы. Но у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях, понимает, что происходит в Украине", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в коментарии BBC News Украина.

"Если беспристрастно взглянуть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине", – отметил он.

Подоляк напомнил, что еще с начала войны РоSSии против Украины Кремль использовал в своих интересах "часть хотя и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей".

Он также считает, что усиление пророSSийских политиков в Украине является следствием ошибочных шагов предыдущей власти.

Напомним, британский МИД заявил, что РоSSия хочет привести к власти в Украине пророSSийских политиков, кандидатом на роль президента Украины называют бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Сам экс-нардеп это опроверг, а роSSийский МИД назвал распространенные данные "дезинформацией".

Телерадиокомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США имеют доказательства относительно намерения РоSSии “поставить” в Украине лояльную к Кремлю власть, являющиеся аналогичными доказательствам Великобритании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
США доставили в Украину 90 тонн летального оружия
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведкиЗеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки
Болгария призвала РоSSию уважать ее выбор относительно членства в НАТОБолгария призвала РоSSию уважать ее выбор относительно членства в НАТО
Мезенцеву номинировали на пост президента ПАСЕМезенцеву номинировали на пост президента ПАСЕ
Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ по ситуации на ДонбассеАрестович уволился из Офиса президента и ТКГ по ситуации на Донбассе
Янукович подал на Верховную Раду в суд из-за лишения его звания президента без импичментаЯнукович подал на Верховную Раду в суд из-за лишения его звания президента без импичмента
Офис президента анонсировал встречу Зеленского с АлиевымОфис президента анонсировал встречу Зеленского с Алиевым
Президента Европарламента госпитализировали из-за "осложнения в иммунной системе"Президента Европарламента госпитализировали из-за "осложнения в иммунной системе"
Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой"Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой"
В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"
Депутат Киевсовета Алина Михайлова рассказала подробности новогоднего банкета у президентаДепутат Киевсовета Алина Михайлова рассказала подробности новогоднего банкета у президента
Последние новости
Подгружаем последние новости