Советник главы ОП Подоляк отметил, что Кремль с 2014 года использовал в своих интересах "часть хотя и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей".

Британская разведка не сообщила о плане РоSSии поставить прокремлевского ставленника во главе Украины ничего такого, чего не понимали бы украинцы. Но у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях, понимает, что происходит в Украине", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в коментарии BBC News Украина.

"Если беспристрастно взглянуть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине", – отметил он.

Подоляк напомнил, что еще с начала войны РоSSии против Украины Кремль использовал в своих интересах "часть хотя и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей".

Он также считает, что усиление пророSSийских политиков в Украине является следствием ошибочных шагов предыдущей власти.

Напомним, британский МИД заявил, что РоSSия хочет привести к власти в Украине пророSSийских политиков, кандидатом на роль президента Украины называют бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Сам экс-нардеп это опроверг, а роSSийский МИД назвал распространенные данные "дезинформацией".