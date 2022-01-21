НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года

Предложения Украины будут основываться на опыте противостояния гибридной агрессии.

НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
Фото: Михайло Марків

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что обновленная концепция даст понимание политики Альянса на следующее десятилетие, в частности, сотрудничества со странами-аспирантами.

"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня возникли перед демократиями, требуют общего ответа. Благодарны за приобщение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии за последние 7 лет", – отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя итоги своего визита в Брюссель.

Она подчеркнула, что страны Альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО.

"Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную преданность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", - добавила Стефанишина.

Напомним, в марте 2021 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, рекомендации которой должны были стать основой для разработки позиции по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие. По инициативе Стефанишиной Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла НАТО и экспертам свои предложения, учтенные в финальном докладе рабочей группы.

В настоящее время НАТО начинает прямую подготовку Стратегической концепции к 2030 году. Этот документ Генеральный секретарь предложит главам государств и правительств НАТО на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

РоSSия требует юридических гарантий, что государства Восточной Европы никогда не смогут стать членами Альянса. При этом переговорщик от РФ на саммите с США Сергей Рябков прямым текстом потребовал никогда не вовлекать в НАТО именно Украину. Кроме того, Кремль хочет уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

В случае отказа НАТО от "гарантий безопасности", РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз". Заместитель Лаврова Сергей Рябков, участвовавший в роSSийско-американских переговорах в Женеве, заявил, что НАТО "надо собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года".

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