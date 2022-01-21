Германия получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДР

Восточногерманские пушки были куплены страной в 2009 году.

Эстония обратилась в Германию с запросом об утверждении передачи Украине 122-мм гаубиц, произведенных в Немецкой Демократической Республике.

Об этом сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Германии.

По ее словам, Германия получила от Эстонии запрос на одобрение поставок гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании". Процесс должен быть скоординирован с Финляндией, потому что именно этой стране гаубицы были проданы в 1990-х годах.

Эстония закупила у Финляндии 42 гаубицы в 2009 году.

Напомним, в 2021 году Эстония на уровне своего Министерства обороны приняла решение о поддержке Украины оружием и боеприпасами в связи с угрозой со стороны РоSSии. Страна сообщала, что рассматривает возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним.