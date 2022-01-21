Канада отправила в Черное море фрегат

Заграничная миссия корабля будет длиться шесть месяцев.

Королевские ВМС Канады сообщили о направлении в поход фрегата HMCS Montreal для выполнения задач в Средиземном и Черном морях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Фрегат "Монреаль" следует для участия в операции Reassurance с целью поддержки действий НАТО в регионе Средиземного и Черного морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль вышел из военно-морской базы в Галифаксе (Атлантическая провинция Новая Шотландия). По прибытии в Европу он войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

В Королевских ВМС Канады уточнили, что заграничная миссия корабля будет длиться шесть месяцев.

Напомним, утром 24 декабря в Одессу зашел французский фрегат Auvergne ("Овернь").