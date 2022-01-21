ОАСК имеет в производстве 10 исков из-за отстранения от работы невакцинированных

Последним открыто дело по иску к Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В производстве Окружного административного суда города Киева находится 10 исков по отстранению от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Речь идет об обжаловании соответствующих исков Государственного космического агентства, НКРЭКУ и Академии патрульной полиции.

Кроме того, ОАСК открыл производство по делу по иску к Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и государственному секретарю Минстратегпрома Елены Спириной об обжаловании приказа об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить приказ государственного секретаря об отстранении истца, обязать Минстатегпром восстановить его на работе и взыскать с министерства в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, 17 декабря Министерство здравоохранения расширило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат, в частности, работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов и местных государственных администраций и их структурных подразделений.