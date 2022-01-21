ОАСК имеет в производстве 10 исков из-за отстранения от работы невакцинированных

Последним открыто дело по иску к Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

ОАСК имеет в производстве 10 исков из-за отстранения от работы невакцинированных
ОАСК
Фото: unn.com.ua

В производстве Окружного административного суда города Киева находится 10 исков по отстранению от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Речь идет об обжаловании соответствующих исков Государственного космического агентства, НКРЭКУ и Академии патрульной полиции.

Кроме того, ОАСК открыл производство по делу по иску к Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и государственному секретарю Минстратегпрома Елены Спириной об обжаловании приказа об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить приказ государственного секретаря об отстранении истца, обязать Минстатегпром восстановить его на работе и взыскать с министерства в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Суд принял решение рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, 17 декабря Министерство здравоохранения расширило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат, в частности, работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов и местных государственных администраций и их структурных подразделений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент Молдовы объявил режим ЧП из-за угроз "Газпрома" отключить газПарламент Молдовы объявил режим ЧП из-за угроз "Газпрома" отключить газ
Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за роSSийских войск на границеЗеленский призвал украинцев не паниковать из-за роSSийских войск на границе
ГБР: Обвинение имеет все основания для апелляции по мере пресечения ПорошенкоГБР: Обвинение имеет все основания для апелляции по мере пресечения Порошенко
САП хочет конфисковать 5,7 млн гривен у судьиСАП хочет конфисковать 5,7 млн гривен у судьи
"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании"Северный поток-2" нельзя запускать из-за агрессивных действий РоSSии, - глава МИД Великобритании
Сына чиновника Минобразования, бросившего мужчину головой об асфальт из-за замечания, арестовали под залог почти в 1 млн гривенСына чиновника Минобразования, бросившего мужчину головой об асфальт из-за замечания, арестовали под залог почти в 1 млн гривен
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском мореШвеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море
Сыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозренииСыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозрении
Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК "Вагнер"Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК "Вагнер"
Последние новости
Подгружаем последние новости