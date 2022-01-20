"Вернись живым" передал командованию Сил терробороны компьютеры и оргтехнику на 680 тысяч гривен

В планах также - аналитическая и материальная поддержка ТРО.

"Вернись живым" передал командованию Сил терробороны компьютеры и оргтехнику на 680 тысяч гривен
Фото: facebook.com/backandalive

Благотворительный фонд "Вернись живым" передал командованию Сил территориальной обороны компьютеры и другую оргтехнику на сумму 680 тысяч грн.

Об этом сообщается на странице Фонда в фейсбуке.

"Фонд обеспечил 28 полноценных рабочих мест, без которых невозможно быстрое и качественное развертывание терробороны по всей стране. Это 28 компьютеров, мониторов и другого оборудования к ним, 14 принтеров и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах команды Фонда - аналитическая и материальная поддержка ТрО, чтобы превратить ее в реальную военную силу, способную эффективно противодействовать врагу.

"Вы можете стать частью больших перемен и творить будущее нашей страны вместе. Сделать это очень просто – каждое, даже самое маленькое пожертвование – это новые проекты, новая помощь войску и новые спасенные жизни. Присоединяйтесь, впереди еще много работы https://savelife.in.ua/donate”, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году фонд "Вернись живым" запустил образовательную программу для военных.

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