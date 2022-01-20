Ермак: у власти есть полная и объективная информация о ситуации на границе

"Украинские службы вместе с международными партнерами внимательно следят за состоянием дел".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинские власти делают все необходимое, чтобы наше государство и Вооруженные Силы были готовы к любому сценарию развития событий.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом сохраняем холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей. Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам", - подчеркнул Ермак.

Глава ОП отметил, что украинские службы вместе с международными партнерами внимательно следят за состоянием дел около границ Украины, а у власти есть полная и объективная информация о ситуации.

Ермак отметил, что в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Украина не остается в одиночестве, поскольку власти удалось аккумулировать поддержку как со стороны европейских стран, так и США . Он обратил внимание на количество состоявшихся в последнее время визитов представителей иностранных государств в Украину.

В частности, Ермак упомянул визит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Также на встрече с журналистами обсуждался визит политических советников канцлера Германии и Президента Франции. Как отметил Ермак, сейчас идет подготовка встречи политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, которая должна пройти до конца текущего месяца.

Напомним, накануне Зеленский записал обращение к гражданам Украины, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск около украинской границы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину. Государственный департамент США предполагает, что РоSSия может использовать военные учения в Беларуси для прикрытия и атаковать Украину с севера. Совместные военные учения РоSSии и Беларуси "Союзная решительность" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.